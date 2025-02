Mio figlio picchiato a Trastevere: la denuncia sui social

Marina La Rosa ha raccontato su Instagram che suo figlio di 15 anni è stato aggredito a Trastevere, a Roma, mentre passeggiava con amici. Nel suo racconto, ha descritto come l’aggressione sia avvenuta intorno alle 23: il ragazzo ha ricevuto un pugno in faccia senza sapere da chi provenisse. Girandosi, ha visto il suo amico che si rialzava dopo essere stato colpito anch’egli. Marina ha evidenziato un fenomeno preoccupante, affermando che esiste un “gioco” in cui le persone colpiscono e poi si nascondono tra la folla per non essere riconosciute.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha esposto la sua frustrazione nei confronti delle forze dell’ordine, esprimendo mancanza di fiducia nel sistema. Dopo aver sporto denuncia, i poliziotti le hanno confermato che Trastevere è ormai simile a “un Bronx”, e che tra le tre e le sette unità di polizia si occupano della sicurezza in una zona così affollata il sabato sera. Marina ha messo in dubbio la sufficienza di tale presenza, domandandosi come un’area così complicata possa essere controllata in modo adeguato in un momento di così grande affluenza. La donna ha manifestato l’intenzione di contattare il comune di Roma per sottolineare l’importanza di garantire la sicurezza e il ritorno a casa tranquillo per chi visita Trastevere.