Minuscolo e super carino, ma esiste davvero? L’esperto spiega

Questo animale minuscolo e super carino non è fantasia ma esiste davvero e l’esperto ne spiega tutti i dettagli – VIDEO.

Sul web sta spopolando un video molto carino dove un cagnolino, apparentemente di circa 10 cm, cammina lungo il marciapiede di una strada trafficata. Le immagini, tuttavia, hanno suscitato molto stupore tra gli utenti che sono venuti a dubitare della sua veridicità, visto che è estremamente piccolo, al limite dell’impossibile.

Il web si chiede se il cagnolino esiste davvero, parla l’esperto – VIDEO

Il medico e veterinario endocrinologo Gustavo Tranjan de Carvalho ha spiegato che si tratta di un cucciolo di razza chihuahua e che ha circa 60 giorni. Raccomanda che un animale di queste dimensioni non dovrebbe camminare per terra, perché è molto suscettibile alle varie malattie che potrebbe contrarre.

“Non dovrebbe camminare per strada perché non ha ancora completato il protocollo vaccinale – ha spiegato il veterinario – Dovrebbe iniziare a prenderlo a partire dai 60 giorni di vita: tre dosi di vaccino multiplo, con un intervallo di 21-30 giorni tra una e l’altra. Poi, bisogna aspettare 21 giorni dopo la terza dose perché inizi a camminare a terra“. L’esperto afferma anche che un cane in questa fascia d’età deve sempre camminare in braccio al proprietario o in borse apposito, per evitare il contatto con il terreno. In questa fase, il cucciolo di chihuahua ha ancora un sistema immunitario troppo debole.

Il cagnolino può contrarre malattie come: la parvovirosi, che è causata da un virus che provoca molto vomito, diarrea con sangue, e che può portare alla morte; il cimurro, il quale provoca anch’esso vomito, diarrea, epilessia, e può anch’esso portare alla morte. Oltre alla passeggiata in grembo e al protocollo vaccinale, è importante mantenere il contatto con il veterinario nei primi mesi di vita.

Non solo il cucciolo di Chihuahua ha bisogno di queste attenzioni particolari, un’altra razza molto minuta all’inizio della vita è il Pinscher. Considerare la salute e i bisogni dei nostri piccoli amici a quattro zampe è molto importante per prevenire il peggio.