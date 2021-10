Nessuna notifica, nessuna possibilità di seguire qualcuno o chiedere l’amicizia, nessuna funzionalità per scambiarsi messaggi. Nessun incentivo, nascosto o evidente, a rimanere sulla piattaforma più a lungo di quanto si vorrebbe, né a fare leva sugli istinti umani per ottenere reazioni, interazioni emotive, engagement. E, soprattutto, un numero limitato, immutabile nel tempo, di post che possiamo pubblicare: 100 ciascuno. Insomma, il contrario di tutto ciò a cui siamo abituati a pensare quando pensiamo a un social network.

Si chiama Minus ed è l’ultima opera di Ben Grosser, artista, programmatore e professore che si dedica agli effetti sociali, culturali e politici del software da tempi non sospetti.

Quella di un social network pensato per non fagocitare un quantitativo idealmente infinito del nostro tempo, della nostra attenzione e dei nostri dati è un’idea talmente aliena al modo in cui sono disegnate le piattaforme mainstream – che sia Facebook o Instagram, Twitter o TikTok poco importa – da lasciare inizialmente scossi. In luce della marea di notizie su come le grandi compagnie della Silicon Valley ignorino sistematicamente il benessere e la sicurezza dei propri utenti per massimizzare il tempo che passiamo sulle loro piattaforme e, di conseguenza, i dati sui nostri comportamenti e interessi che forniamo loro, però, Minus diventa al contempo una critica allo status quo e un esperimento che chiede di immaginare come potrebbe essere un Internet diverso.

“L’infrastruttura per il World Wide Web è stata costruita come un’infrastruttura pubblica, e molte persone inizialmente accedevano alla rete attraverso università e biblioteche pubbliche. Poi sono arrivati gli anni Duemila, e la Silicon Valley ha cominciato a sviluppare un approccio di piattaforma a Internet. Invece di avere, come prima, tutti i singoli siti web e blog, abbiamo cominciato a portare tutti su singole piattaforme e a tenerli chiusi lì: è questo che fa Facebook, per esempio”, racconta Grosser a Italian Tech. “E ora il problema è che è tutto centralizzato, è tutto privato. Abbiamo singoli esseri umani, come Mark Zuckerberg, che hanno letteralmente il controllo dell’esperienza del mondo di 3 miliardi di esseri umani. Ciò di cui abbiamo bisogno, secondo me, è di tornare al pubblico mantenendo ciò che ha portato servizi come Facebook ad avere 3 miliardi di utenti: l’opportunità di connessione tra le persone”.

Minus, allora, nasce per evidenziare tutte le storture delle piattaforme che al momento monopolizzano lo spazio digitale – e il nostro tempo. “Quelle della Silicon Valley sono piattaforme progettate per creare dipendenza e attirare quanta più attenzione possibile, per continuare a capitalizzare sui tuoi dati. Il loro obiettivo è quello di crescere il più possibile: è la quintessenza della cultura della Silicon Valley”, spiega Grosser, che negli anni ha sviluppato diversi progetti per denunciare la fame di crescita delle grandi tech company da una posizione di esplicita critica anticapitalista.

“Ho pensato che fosse importante costruire alternative radicali per ripensare a cosa significa essere social online. La Silicon Valley ha normalizzato questa idea che tutto va misurato, che non si può avere un feed senza algoritmi che decidano ciò che vediamo in ogni momento, che tutto debba essere immediato e veloce. Ma cosa succederebbe se invertissimo questi valori e li usassimo come base per riflettere su cosa significa essere connessi?”, si è chiesto l’artista.

L’analisi

Il risultato è stato Minus, “una piattaforma che non si può usare per sempre” – dove la possibilità di pubblicare i propri pensieri è letteralmente limitata, e non esiste alcun incentivo per fare qualcosa se non la si vuole fare. “Siamo diventati condizionati a curare continuamente la nostra immagine e a pensare che dovremo curare il nostro aspetto e la nostra presenza su queste piattaforme per sempre. Dobbiamo pubblicare contenuti ogni giorno, molte volte al giorno o più volte alla settimana, altrimenti la tua presenza diminuisce. Su Minus, invece, molte persone hanno scritto di sentirsi a proprio agio perché hanno capito che potevano anche dimenticarselo per giorni: non è qualcosa che capita con Facebook o Instagram. Minus non chiede che facciamo nulla in particolare. E non è qualcosa a cui siamo abituati. È solo un social network. Usa i tuoi post, non usare i tuoi post. Rimani e partecipa davvero. Non tornare mai più. Andrà tutto bene, qualsiasi cosa tu voglia fare”.

Grosser non vuole condividere il numero di utenti che si sono iscritti a Minus da quando è stato lanciato due mesi fa, ma dice di essere estremamente soddisfatto dalla piega che sta prendendo il progetto. Le risposte degli utenti variano: c’è chi vede il limite di 100 post come una sfida e decide di finirli tutti nel più breve tempo possibile – postando cose più o meno sensate – e chi invece finisce per non pubblicare mai nulla, conservando gelosamente i propri cento post per pensieri che valga davvero la pena condividere. Molti condividono poesie o haiku, altri non riescono ad accettare i limiti della piattaforma e bombardano il fondatore di idee su come la migliorerebbero se fossero loro in carica.

A parte un paio di casi velocemente moderati, l’hate speech è praticamente assente da Minus. “Ci sono pochissimi troll, perché i discorsi d’odio non creano il tipo di reazione che avrebbero su Twitter o Facebook”, spiega Grosser. “Quindi, dato che la persona che lo pubblica non lo è non ottiene quella botta di dopamina che normalmente ottiene da like o retweet, non vede notifiche e il suo post non riemerge in cima al feed se la gente ci interagisce, gli incentivi per trollare non ci sono”. Tutto ciò che c’è è un sito bianco, dall’interfaccia pulita, e un sacco di sconosciuti che pubblicano in tantissime lingue diverse. Facendo esperienza, insieme, di un Internet diverso da quello di oggi. Cento post alla volta.