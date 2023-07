Mint, apre il nuovo quartier generale della società di IA e advertising

Ha aperto a Milano il nuovo quartier generale global di Mint: 1400 metri quadri completamente dedicati all’Advertising Resource Management, che segue di poco tempo le inizio delle operazioni della compagnia in Germania e negli Stati Uniti. Il CEO Andrea Pezzi ha spiegato come l’ARM sta guidando l’evoluzione dell’Advertising e tutte le declinazioni del mondo Mint: Enterprise, Advisory, Podcast e Academy. Una vera e propri Mint Gallery” ha fatto scoprire agli ospiti come l’intelligenza artificiale e l’automazione completino la gestione delle risorse pubblicitarie.

La struttura del nuovo quartier generale ruota intorno ai quattro pilastri di Mint, acronimo del nome dell’azienda: Mankind, Impact, Nimble, Together. La filosofia è quella di mettere le persone al centro del progetto e di potenziarne il pensiero, come espresso nel pay-off aziendale: Empower Human Thinking. L’ufficio include anche un auditorium, un moderno anfiteatro con potentissime all’avanguardia, studiato per ospitare oltre 100 persone e connettersi con tutto il mondo. “Ciò che abbiamo creato è la versione tangibile della nostra identità aziendale, del prodotto e del grande cambiamento di mercato che rappresentiamo. Mint è da oggi un luogo in cui collaborare con i clienti, fare formazione e cultura di un mercato in grande cambiamento. Questo progetto è stato studiato per essere replicabile in tutti i Paesi in cui stiamo aprendo” afferma Pezzi.

Durante la serata, lo spazio Mint è diventato un teatro digitale con proiezioni dedicate al racconto di come l’intelligenza artificiale e l’automazione in Mint impattino sul mondo dell’advertising. Andrea Pezzi ha comunicato ufficialmente l’inizio delle operazioni nel mercato degli Stati Uniti d’America e della Germania, due pietre miliari che si aggiungono alle aperture in Francia e Inghilterra alla fine del 2022. Si consolidano così le posizioni di Mint in Europa e si aprono gli USA, oltre al Brasile dove l’azienda ha già una sede a San Paolo.