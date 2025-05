Minorenne in moto a 80 km/h: denunciati i genitori

A Napoli, un bambino di nove anni è stato sorpreso a sfrecciare in una zona pedonale di Largo Berlinguer su una mini moto da 100 cilindrata. Il giovane centauro, che stava compiendo manovre pericolose tra la folla, è stato notato da due carabinieri in servizio libero, i quali hanno tentato di fermarlo. Il bambino, però, ha gettato la moto e si è dato alla fuga.

Dopo pochi metri, i carabinieri lo hanno rintracciato e accompagnato in caserma. I genitori, entrambi residenti nella zona, sono stati denunciati per abbandono di minore. Il veicolo, una mini moto a motore a scoppio, è stato sequestrato poiché risulta privo di immatricolazione e di targa, rendendolo non idoneo per la circolazione su strada. Inoltre, la moto può raggiungere velocità fino a 80 chilometri orari, rendendola pericolosa per un bambino.

