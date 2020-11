Mino Magli due settimane fa ha fatto dichiarazioni choc su Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore ha detto che mentre Briatore era ricoverato in ospedale, la gieffina passava le notti con lui. Ieri sera a Live Non è la d’Urso il sedicente ex di Elisabetta è tornato all’attacco.

“Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad Elisabetta. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’. Dopo 13 anni ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio. Un condominio significa tutta sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata lei a farlo con me.

Io Elisabetta l’ho presentata ai miei figli. Comunque quando Flavio era ricoverato in ospedale per una cosa grave, lei vedeva me. Voglio un confronto con lei, vorrei capire perché ha mentito. Che mi guardi negli occhi e mi dica la verità.

I problemi non li sto creando io, li ha creati lei. Mi ha messo in ridicolo con i miei figli. Elisabetta mi diceva che con Flavio non c’era niente, solo amicizia. Mi ripeteva che con Briatore non andava a dormire nello stesso letto. Perché la difendete? Questa donna è solo una falsa. Lei fingeva fuori con me e anche dentro la casa”.