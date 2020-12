Mino Magli è tornato anche questa settimana a Live Non è la d’Urso dopo aver rilasciato un’intervista al vetriolo sul settimanale Oggi contro la sua ex fidanzata Elisabetta Gregoraci. “Pensavo di avere un castello invece era una multiproprietà” è il titolo del servizio, giusto per farvi capire i toni.

Chiamato da Barbara d’Urso a commentare nel suo salotto, Mino ha dichiarato:

“Sono tornato perché voglio avere un confronto per cercare di capire dove può arrivare la falsità. Un modo di fare di Elisabetta è mostrarsi gelosa per cercare di far cadere nella trappola gli uomini. Perché sono tornato a parlarne dopo 13 anni dalla nostra rottura? Perché non esiste un tempo di prescrizione ai crimini sentimentali”.

E ancora:

“Io adesso ho scoperto che non ero solo, che Elisabetta aveva un condominio. Ci sono tante persone che hanno dichiarato che sono state con lei. Voglio avere un confronto con lei, appena le ho mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, lei mi ha bloccato”.

A questo punto è stata la d’Urso a prendere la parola.

“Se Elisabetta ti ha bloccato ci sarà un motivo, no? A me la tua verità mi sembra un po’ bizzarra, io non ti credo. Ti ho invitato qua solo perché facciamo un talk in supporto al Grande Fratello e dato che hai rilasciato un’intervista ad un settimanale importante come Oggi, ti ho invitato per parlarne. Ma questo non significa che io ti creda”.

Ma voi ci credete alle affermazioni di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci? La nostra @carmelitadurso NO #noneladurso pic.twitter.com/hh36ppG8zX — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 7, 2020

Mino Magli solo contro tutti, dice la verità?

Contro Mino Magli gli si sono scagliati anche tutti gli ospiti di Barbara d’Urso, da Vladimir Luxuria a Valentina Vignali fino a Franceska Pepe e Roberto Alessi.

Vladimir come sempre voce della verità, ops #noneladurso pic.twitter.com/eeLyR3oClL — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 7, 2020