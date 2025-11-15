Minnesota Timberwolves trionfano contro Sacramento Kings

Nella partita di NBA Cup, i Minnesota Timberwolves hanno trionfato sui Sacramento Kings con un punteggio di 124-110, grazie a prestazioni di grande livello. Anthony Edwards ha realizzato 30 punti e Julius Randle ha contribuito con 26 punti e 11 rimbalzi. I Timberwolves, in forma smagliante, hanno messo a segno la quarta vittoria consecutiva, portandosi a 2-0 nel torneo.

Donte DiVincenzo ha brillato con cinque triple, totalizzando 20 punti, mentre Naz Reid ha aggiunto un doppio doppio con 12 punti e 12 rimbalzi. Dall’altra parte, Domantas Sabonis ha guidato i Kings con 34 punti e 11 rimbalzi. Importante anche la prestazione di Zach Lavine, che ha segnato 25 punti. Russell Westbrook ha ulteriormente segnato la storia, registrando il suo 205° triple-double in carriera con 13 punti, 14 assist e 10 rimbalzi.

I Kings, che hanno in precedenza subito una pesante sconfitta contro i Timberwolves, segnano così cinque sconfitte consecutive, risultando 0-2 nella NBA Cup.

Dopo una terza frazione equilibrata terminata 92-91, i Timberwolves hanno aperto il quarto periodo con un parziale di 11-2, grazie a due tiri da tre di DiVincenzo. Nonostante la reazione dei Kings, i Timberwolves hanno risposto con un impressionante 16-2 che ha chiuso definitivamente il match, con Rudy Gobert in evidenza con schiacciate e un canestro in tap-in.

Prossimi incontri: i Timberwolves affronteranno i Denver Nuggets, mentre i Kings saranno in trasferta contro i San Antonio Spurs.