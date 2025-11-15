14.1 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Attualità

Minnesota Timberwolves trionfano contro Sacramento Kings

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Nella partita di NBA Cup, i Minnesota Timberwolves hanno trionfato sui Sacramento Kings con un punteggio di 124-110, grazie a prestazioni di grande livello. Anthony Edwards ha realizzato 30 punti e Julius Randle ha contribuito con 26 punti e 11 rimbalzi. I Timberwolves, in forma smagliante, hanno messo a segno la quarta vittoria consecutiva, portandosi a 2-0 nel torneo.

Donte DiVincenzo ha brillato con cinque triple, totalizzando 20 punti, mentre Naz Reid ha aggiunto un doppio doppio con 12 punti e 12 rimbalzi. Dall’altra parte, Domantas Sabonis ha guidato i Kings con 34 punti e 11 rimbalzi. Importante anche la prestazione di Zach Lavine, che ha segnato 25 punti. Russell Westbrook ha ulteriormente segnato la storia, registrando il suo 205° triple-double in carriera con 13 punti, 14 assist e 10 rimbalzi.

I Kings, che hanno in precedenza subito una pesante sconfitta contro i Timberwolves, segnano così cinque sconfitte consecutive, risultando 0-2 nella NBA Cup.

Dopo una terza frazione equilibrata terminata 92-91, i Timberwolves hanno aperto il quarto periodo con un parziale di 11-2, grazie a due tiri da tre di DiVincenzo. Nonostante la reazione dei Kings, i Timberwolves hanno risposto con un impressionante 16-2 che ha chiuso definitivamente il match, con Rudy Gobert in evidenza con schiacciate e un canestro in tap-in.

Prossimi incontri: i Timberwolves affronteranno i Denver Nuggets, mentre i Kings saranno in trasferta contro i San Antonio Spurs.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Tommaso Paradiso: Scopri ‘Forse’, il Nuovo Video Ufficiale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.