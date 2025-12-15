7.4 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Minnesota Timberwolves superano Sacramento Kings

Da stranotizie
I Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i Sacramento Kings con un punteggio di 117-103, grazie ai 24 punti e 9 rimbalzi di Julius Randle. Jaden McDaniels ha segnato 21 punti e Naz Reid ha aggiunto 20 punti e 11 rimbalzi per i Timberwolves, che hanno vinto sette delle loro ultime otto partite.

I Kings sono stati guidati da DeMar DeRozan, Dennis Schroder e Precious Achiuwa, che hanno segnato ognuno 17 punti. Tuttavia, la squadra ha perso 15 delle ultime 18 partite e ha il peggior record di vittorie della lega.

I Timberwolves hanno giocato senza la stella Anthony Edwards, assente per un infortunio al piede, e senza il playmaker Mike Conley, fuori per un infortunio al tendine di Achille. Rudy Gobert ha lasciato la partita nel terzo quarto per motivi personali.

I Kings hanno avuto problemi di infortuni anche loro, con Zach LaVine che si è infortunato alla caviglia nel secondo quarto e non è più tornato in campo. La squadra ha anche visto il ritorno di Dennis Schroder dopo un infortunio all’anca.

I Timberwolves hanno vinto la serie stagionale 3-1 contro i Kings e sono attualmente 14-1 contro squadre con record negativo. I Kings, invece, hanno il peggior record della lega e hanno perso 15 delle ultime 18 partite.

