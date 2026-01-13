7.5 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Attualità

Minnesota contro Trump

Da stranotizie
Minnesota contro Trump

Il Minnesota e le città di Minneapolis e St. Paul hanno citato in giudizio l’amministrazione Trump, cercando di bloccare una massiccia ondata di controlli federali sull’immigrazione. Secondo i documenti giudiziari, l’operazione ha inondato le Twin Cities di agenti armati, scatenato paura e disordini e interferito con le autorità statali e locali.

La causa nomina tra gli altri Kristi Noem, segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), e alti funzionari del DHS, dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e della Customs and Border Safety (CBP) degli Stati Uniti. Il procuratore generale del Minnesota Keith Ellison ha affermato che l’operazione federale ha causato un “grave danno” allo stato e ha chiesto la fine di quella che ha descritto come una “invasione federale” delle Twin Cities e del Minnesota.

Gli agenti federali dell’immigrazione sono stati accusati di aver effettuato raid militarizzati nelle Twin Cities, compresi arresti nelle scuole e negli ospedali, e di aver utilizzato eccessivamente la forza. La causa arriva dopo che un agente dell’ICE ha sparato e ucciso una donna di Minneapolis di 37 anni durante un’operazione di polizia.

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha affermato che l’aumento dei controlli va ben oltre le tradizionali operazioni di immigrazione e ha reso le comunità meno sicure. L’amministrazione Trump ha respinto la causa, accusando i chief del Minnesota di minare la sicurezza pubblica e di ostacolare l’applicazione della legge federale. Il vicesegretario del DHS Tricia McLaughlin ha affermato che i politici del santuario come Ellison sono la ragione esatta per cui il DHS si è diffuso in Minnesota.

Articolo precedente
Risparmia su tasse con H&R Block Tax Software Deluxe
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Ti uccideranno: il trailer

Sanità in Lombardia

Emozioni Live 2026

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.