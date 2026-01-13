Minnesota contro Trump

Il Minnesota e le città di Minneapolis e St. Paul hanno citato in giudizio l’amministrazione Trump, cercando di bloccare una massiccia ondata di controlli federali sull’immigrazione. Secondo i documenti giudiziari, l’operazione ha inondato le Twin Cities di agenti armati, scatenato paura e disordini e interferito con le autorità statali e locali.

La causa nomina tra gli altri Kristi Noem, segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), e alti funzionari del DHS, dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e della Customs and Border Safety (CBP) degli Stati Uniti. Il procuratore generale del Minnesota Keith Ellison ha affermato che l’operazione federale ha causato un “grave danno” allo stato e ha chiesto la fine di quella che ha descritto come una “invasione federale” delle Twin Cities e del Minnesota.

Gli agenti federali dell’immigrazione sono stati accusati di aver effettuato raid militarizzati nelle Twin Cities, compresi arresti nelle scuole e negli ospedali, e di aver utilizzato eccessivamente la forza. La causa arriva dopo che un agente dell’ICE ha sparato e ucciso una donna di Minneapolis di 37 anni durante un’operazione di polizia.

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha affermato che l’aumento dei controlli va ben oltre le tradizionali operazioni di immigrazione e ha reso le comunità meno sicure. L’amministrazione Trump ha respinto la causa, accusando i chief del Minnesota di minare la sicurezza pubblica e di ostacolare l’applicazione della legge federale. Il vicesegretario del DHS Tricia McLaughlin ha affermato che i politici del santuario come Ellison sono la ragione esatta per cui il DHS si è diffuso in Minnesota.