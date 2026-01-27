Ministro Nordio sotto accusa per videosorveglianza giustizia

Il ministro della Giustizia deve spiegare in Parlamento le proprie intenzioni riguardo al caso del programma gestionale Ecm, che consente di videosorvegliare l’attività degli operatori della giustizia. Il programma è installato su circa 40 mila computer dell’amministrazione giustizia e desta preoccupazione in quanto potrebbe violare la riservatezza dei magistrati.

I deputati del M5S Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso e Carla Giuliano hanno presentato un’interrogazione in commissione Giustizia alla Camera per chiedere chiarimenti sul caso. Il programma Ecm è stato oggetto di un’indagine da parte di una Procura italiana, ma il caso è stato insabbiato dai dirigenti del Ministero della Giustizia su richiesta della Presidenza del Consiglio.

I deputati chiedono al ministero di intervenire urgentemente per garantire la segretezza delle indagini e delle attività dei giudici e dei pubblici ministeri, che lavorano per tutelare i diritti dei cittadini. L’interrogazione verrà discussa in commissione Giustizia alla Camera e il ministro della Giustizia dovrà fornire una risposta alle preoccupazioni sollevate.