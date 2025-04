Ministro Abodi sotto accusa: polemiche sulla punizione ai giocatori scommettitori e la risposta di Renzi

Lo scandalo delle scommesse illecite nel calcio ha sollevato un acceso dibattito politico in Italia. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha inizialmente dichiarato che i calciatori coinvolti dovrebbero essere esclusi dalla Nazionale, sottolineando l’importanza del comportamento morale oltre al valore tecnico. Abodi ha detto: “La maglia azzurra deve riflettere il valore tecnico e il comportamento morale, che deve precederlo.” Tuttavia, dopo le sue dichiarazioni, ha fatto un parziale passo indietro per mitigare le polemiche, chiarendo che non intendeva colpire chi ha già scontato pene per le proprie azioni.

L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha criticato fortemente Abodi, affermando che le sue affermazioni sono frutto di un giustizialismo inappropriato e invitandolo a concentrarsi su questioni concrete piuttosto che commentare come un influencer. Anche Paolo Jarre, terapista di Nicolò Fagioli, uno dei calciatori coinvolti, ha definito le osservazioni di Abodi “clamorose” e ha parlato di un’ipocrisia generale nei rapporti tra il mondo sportivo e il gioco d’azzardo.

Infine, Abodi ha chiarito che le sue parole miravano a un principio generale e non riguardavano specificamente i calciatori già penalizzati, esprimendo apprezzamento per il lavoro del Commissario tecnico Luciano Spalletti nella gestione della situazione. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato la necessità di un approccio equilibrato nel trattare temi di responsabilità nel calcio, soprattutto in un contesto così delicato come quello delle scommesse.