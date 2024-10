Ministri: Riformate le Spese o Sarò Io il Cattivo

Nella prossima manovra economica, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che non ci saranno nuove tasse e che si sta lavorando per ridurre la pressione fiscale. Durante la ‘Festa dell’Ottimismo’ a Firenze, ha affermato che il taglio del cuneo fiscale, considerato inizialmente provvisorio, diventerà strutturale. Giorgetti ha invitato a pazientare fino a martedì per ulteriori dettagli sul documento di bilancio da presentare alla Commissione europea. Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato l’assenza di nuove tasse, affermando che si sta solo cercando di ottenere maggiori entrate attraverso misure contro l’evasione fiscale, come l’accatastamento degli immobili non registrati.

Giorgetti, parlando dei “sacrifici” necessari per la manovra, ha paragonato la situazione a una dieta per chi è in sovrappeso, suggerendo che è fondamentale rinunciare a programmi inutili per il bene collettivo. Ha esortato i ministri a considerare possibili tagli alle spese pubbliche, sottolineando che ogni euro speso è un costo per i contribuenti. Inoltre, ha spiegato che il compito del ministro dell’Economia è quello di mantenere l’equilibrio tra entrate e spese, specialmente considerando la volontà dell’attuale maggioranza di non aumentare le tasse.

Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato di voler incontrare Giorgetti per discutere del suo budget in vista della sessione di bilancio. Giorgetti ha anche sottolineato l’importanza di destinare maggiori risorse alle famiglie con figli, riconoscendo le spese aggiuntive affrontate da queste famiglie rispetto a quelle senza figli. Ha anticipato che nella legge di bilancio ci saranno misure a favore delle famiglie e ha espresso la speranza di fornire un segnale positivo in questa direzione.

In sintesi, il governo sta lavorando per una manovra che eviti nuove tasse, riduca la pressione fiscale e incoraggi il rispetto delle normative fiscali. Tuttavia, saranno necessari sacrifici e una revisione delle spese per garantire un bilancio in equilibrio e sostenibile.