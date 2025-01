Ministra Santanchè: No alle dimissioni, attacco ai giudici dopo il parere della Cassazione

Duro attacco della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, contro la magistratura, in linea con le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che accusa i magistrati di volere governare. Santanchè ha risposto alle domande sulle sue dimissioni dopo la sentenza della Cassazione riguardante le indagini per truffa ai danni dell’Inps. La decisione stabilisce che le indagini rimarranno a Milano anziché trasferirsi a Roma, cosa che avrebbe permesso alla difesa di allungare i tempi del processo.

L’avvocato di Santanchè ha condannato la fuga di notizie riguardo alla sentenza, avvenuta prima dell’ufficialità, accusando i magistrati di non aver rispettato le procedure. Ha sostenuto che gli avvocati non erano stati informati tempestivamente e che era vergognoso che la notizia fosse stata divulgata prima. Santanchè ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi, esprimendo scetticismo riguardo al trasferimento del procedimento e affermando che la fiducia nei suoi confronti rimane solida all’interno del Governo e del partito Fratelli d’Italia.

Nonostante la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle a suo carico, Santanchè non manifesta timori, poiché il voto avverrà in modo nominale, impedendo attacchi nascosti. Attualmente, la ministra non ha in programma incontri con la premier Meloni né con il presidente del Senato La Russa, mantenendo quindi la sua posizione all’interno del governo. Non ci sono richieste ufficiali di dimissioni nei suoi confronti, ma le sue affermazioni sono state oggetto di controversie mediatiche.