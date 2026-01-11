Ministero Salute: nuove misure contro abuso fentanyl

Il Ministero della Salute intensifica la sorveglianza sulla filiera del fentanyl in attesa della completa digitalizzazione delle prescrizioni. Il fentanyl, oppioide sintetico ad altissima potenza utilizzato in ambito clinico per il trattamento del dolore severo, è al centro di una crescente attenzione da parte delle autorità sanitarie italiane.

Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare volta a rafforzare la vigilanza sulle prescrizioni contenenti fentanyl e sostanze affini, con l’obiettivo di prevenire l’uso non terapeutico e proteggere la sicurezza dell’intera filiera farmaceutica. Il documento chiama in causa direttamente l’Ufficio Centrale Stupefacenti, struttura tecnica incaricata del monitoraggio dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’Ufficio Centrale Stupefacenti ha coordinato una serie di azioni mirate per innalzare il livello di allerta sul territorio nazionale, inviando avvisi specifici a farmacie e distributori per segnalare il rischio di furti e sottrazioni illecite. Il rafforzamento dei controlli si inserisce in una strategia più ampia delineata dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del fentanyl e di altri oppioidi sintetici.

Il Piano nazionale sottolinea la necessità di intercettare tempestivamente livelli prescrittivi anomali, spesso primo segnale di possibili distorsioni nell’utilizzo dei farmaci. Il Ministero sollecita strutture sanitarie e ordini professionali a mantenere un livello di vigilanza elevatissimo, soprattutto nei casi in cui la prescrizione riguardi farmaci ad alto impatto come il fentanyl o le benzodiazepine.

Il Ministero ha messo a punto un decalogo di buone pratiche destinato alle farmacie, con indicazioni che spaziano dalla verifica dell’autenticità della ricetta all’accertamento dell’identità del paziente. Particolare rilievo assume il controllo della congruità terapeutica, ovvero la coerenza tra dosaggio, posologia e quantità prescritte. Il decalogo sottolinea inoltre l’importanza di registrare con precisione ogni dispensazione, segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi sospetto di frode e conservare accuratamente la documentazione.

La circolare ribadisce la necessità di una collaborazione costante tra tutti gli attori coinvolti, come medici, farmacisti, istituzioni sanitarie, ordini professionali e Forze dell’Ordine. La sicurezza nell’uso di sostanze stupefacenti a fini terapeutici non può basarsi su un singolo anello della catena, ma richiede una rete integrata di controlli, comunicazione tempestiva e strumenti tecnologici adeguati.