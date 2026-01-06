10.9 C
Ministero Imprese: 27 intese in 12 mesi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha raggiunto 27 intese in 12 mesi, una ogni due settimane circa, per trasformare crisi annose in accordi di reindustrializzazione e percorsi di rilancio produttivo. Oltre 14.260 lavoratori sono stati tutelati o stabilizzati grazie agli accordi raggiunti.

Tra le vertenze più rilevanti portate a soluzione figurano La Perla, Beko, Coin, Gruppo Dema, Diageo, Speedline, Riello, Jabil, Venator e Adriatronics, casi diversi per settore e complessità ma accomunati dall’impatto occupazionale e dalla necessità di trovare prospettive industriali credibili. Il ministro Adolfo Urso ha spiegato che si tratta di un traguardo significativo, raggiunto affrontando vertenze particolarmente complesse, spesso irrisolte da anni e ad alto impatto occupazionale.

Tra i risultati evidenziati dal Ministero c’è anche il rientro in Italia di asset industriali di valore storico e simbolico, come nel caso Diageo con lo storico stabilimento Cinzano, e il consolidamento di realtà strategiche come Riello. In alcune crisi, l’intervento del ministero ha permesso di ritirare licenziamenti unilaterali e di riportare le parti a una gestione concertata degli esuberi, favorendo riorganizzazioni e piani di rilancio.

È quanto avvenuto, tra gli altri, nelle vertenze Berco e Yoox, ricondotte a un confronto strutturato con l’obiettivo di salvaguardare lavoro e prospettive produttive. Il Ministero sottolinea poi casi “metodologicamente” esemplari, come La Perla, segnata da quattro procedure concorsuali con finalità diverse, risolte attraverso un percorso articolato di ricomposizione e rilancio.

Nel 2025 sono stati convocati 208 tavoli plenari e numerosi incontri tecnici. I tavoli di crisi attivi sono oggi 41, in calo rispetto ai 55 del 2022. I lavoratori coinvolti sono 34.802, a fronte degli oltre 80mila di tre anni fa.

