Miniserie natalizia su Rai Uno con Marco Bocci

Una favola natalizia con colpi di scena e sorprese, ma con un lieto fine assicurato, sarà la miniserie “Se fossi te”. Questa miniserie andrà in onda in prima visione su Rai Uno in prima serata, domenica 28 e lunedì 29 dicembre, con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti, marito e moglie anche nella vita reale.

I due attori interpreteranno ruoli opposti, vivendo un’esperienza di conoscenza del tutto nuova. La miniserie, scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’Annunzio, è una coproduzione Rai Fiction-Eagle Original Content, con il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission. La regia è di Luca Lucini e Simona Ruggeri.