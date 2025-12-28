11.4 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Attualità

Miniserie natalizia su Rai Uno con Marco Bocci

Da stranotizie
Miniserie natalizia su Rai Uno con Marco Bocci

Una favola natalizia con colpi di scena e sorprese, ma con un lieto fine assicurato, sarà la miniserie “Se fossi te”. Questa miniserie andrà in onda in prima visione su Rai Uno in prima serata, domenica 28 e lunedì 29 dicembre, con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti, marito e moglie anche nella vita reale.

I due attori interpreteranno ruoli opposti, vivendo un’esperienza di conoscenza del tutto nuova. La miniserie, scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’Annunzio, è una coproduzione Rai Fiction-Eagle Original Content, con il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission. La regia è di Luca Lucini e Simona Ruggeri.

Articolo precedente
Ritorna il successo: Quando c’era Silvio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.