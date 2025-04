Miniprotesi per l’artrosi del pollice ispirate a quelle dell’anca

La rizoartrosi, nota anche come artrosi del pollice, è la forma di artrosi più comune a livello globale, colpendo frequentemente donne e uomini sopra i 70 anni. I sintomi principali includono dolore e gonfiore alla base del pollice, oltre alla difficoltà di svolgere movimenti quotidiani. Negli stadi iniziali, il trattamento prevede l’uso di tutori e terapie anti-infiammatorie, mentre in fasi avanzate si può rendere necessaria un’operazione chirurgica. L’uso di mini-protesi specificamente progettate per l’articolazione trapezio-metacarpale ha rappresentato un’importante evoluzione nel trattamento.

La rizoartrosi è una malattia degenerativa infiammatoria tra il trapezio e il primo metacarpo del pollice, il cui rischio aumenta con l’età, colpendo una donna su quattro e un uomo su dodici. Le cause possono includere predisposizione genetica e fattori ormonali, specialmente nelle donne in post-menopausa. Il dolore può essere così intenso da compromettere il sonno e portare a una ridotta funzionalità del pollice, essenziale per afferrare oggetti. La diagnosi avviene attraverso una visita ortopedica e radiografie.

Ragioni morfologiche o traumi possono accelerare la degenerazione della cartilagine, causando infiammazioni e dolore cronico. Lavoratori manuali che compiono movimenti ripetitivi sono particolarmente a rischio. Nei primi stadi, si utilizzano tutori termoplastici e terapie farmacologiche o fisiche, mentre nelle fasi avanzate può essere indicata la chirurgia. L’artoplastica protesica è un’opzione per alcuni pazienti, ma non per tutti, in particolare per coloro che svolgono lavori manuali pesanti. Una visita specialistica è fondamentale per valutare le migliori opzioni terapeutiche.