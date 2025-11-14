Mining sostenibile in Trentino, innovazione e blockchain

Francesca Failoni, cofondatrice e CFO di Alps Blockchain, ha avviato la sua azienda nel Trentino, trasformando il mining di criptovalute in uno strumento di sviluppo sostenibile. Insieme a Francesco Buffa, ha creato un modello innovativo che sfrutta l’energia pulita delle centrali idroelettriche storiche, trasformando l’energia in risorse per la blockchain.

Il mining di Bitcoin prevede la verifica di transazioni attraverso calcoli complessi che richiedono grande potenza di calcolo, rendendo necessarie strutture industriali. Alps Blockchain installa le proprie mining farm nelle centrali idroelettriche, generando un valore aggiunto e contribuendo a un modello energetico più sostenibile.

Negli ultimi anni, l’azienda è cresciuta, gestendo oltre 20 impianti in vari paesi e privando a investimenti superiori a 200 milioni di euro. Questo approccio ha reso l’azienda un esempio a livello internazionale di come la blockchain possa favorire la riqualificazione energetica. Francesca Failoni è stata premiata per il suo contributo all’imprenditoria femminile innovativa, dimostrando che le donne possono competere con successo anche nei mercati globali.

Alps Blockchain, iniziata come una startup locale, ha evoluto il suo modello per adattarsi a diversi contesti, grazie anche a finanziamenti significativi che hanno favorito la sua espansione. Oggi, è tra i primi operatori globali nel mining di Bitcoin, con infrastrutture rinnovabili e un focus sull’innovazione. Questo premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro di squadra e il potenziale di crescita in un settore complesso e in continua evoluzione.

