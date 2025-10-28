Minimalismo e Avanguardia: Suoni Inediti da Venezia

Sul palco si esibiscono quattro musicisti vestiti di nero: Susana Santos Silva e Ellen Arkbro alle trombe, Amedeo Maria Schwaller e Mattias Hallsten agli shō, l’organo a bocca giapponese. Insieme a loro, Marcus Pal si occupa dell’elettronica. Santos Silva, portoghese di base in Svezia, è una figura di spicco nella musica free, ma in questo caso non si tratta di improvvisazione. I fiati iniziano in modo sottile, accompagnati dai suoni elettronici che si sovrappongono, creando una vibrazione che aumenta in intensità, per poi scemare nuovamente. Il pubblico, per lo più giovane, è prevalentemente sdraiato a terra. Nei passaggi culminanti, il suono si fa denso e intenso, talvolta difficile da sostenere, rendendo utili i tappi per le orecchie forniti all’ingresso. La performance dura due ore, caratterizzata da un minimalismo serio e meditativo che porta a una sensazione di appagamento.

Il Kamigaku Ensemble si riunisce per rendere omaggio alla fondatrice, Catherine Christer Hennix, scomparsa di recente. Hennix, affermata compositrice svedese, ha collaborato con importanti figure della musica minimalista e ha esplorato ampie tematiche musicali e culturali.

In seguito, Grace, opera del compositore finlandese Aleksi Perälä, offre un set elettronico improvvisato della durata di tre ore. La performance evolve da un minimalismo ottimista a sequenze percussive che evocano una gamma di strumenti. La musica risulta avvolgente, creando un’atmosfera rassicurante per l’ascoltatore.

Ultimo, ma non meno importante, il duo Sunn O))), attivo da oltre vent’anni, presenta un set di un’ora caratterizzato da suoni intensi, mentre l’artista giapponese Fujiiita onora Venezia con uno spettacolo imperniato sull’acqua, sebbene il risultato sonoro appaia poco soddisfacente. La tendenza verso un minimalismo estremo si riscontra in Blue Veil della violoncellista Lucy Railton, confronto difficile con il lavoro di Eliane Radigue, eseguito da Enrico Malatesta. Infine, sabato sera, Moor Mother presenta Shinkolobwe, un’opera intensa che affronta temi di sfruttamento e guerra, arricchita da suoni elettronici e jazz.