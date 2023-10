Mini Telecamera Spia, HD 1080P Telecamera Nascosta Wifi Senza Fili Microcamera per Casa Lunga Durata Batteria Mini Videocamera Sorveglianza Interno con Visione Notturna Rilevamento di Movimento

Proteggi te stesso e i tuoi cari con una mini fotocamera portatile! Quando devi proteggere la tua casa e la tua famiglia da ladri, ladri o potenziali danni, hai bisogno di una videocamera di sicurezza nascosta facile da usare che acquisisca video/foto HD. Progettato per essere piccolo, compatto e discreto, puoi monitorare facilmente la tua casa, camera da letto, garage, camera d’albergo, ufficio, scuola materna o ovunque tu abbia bisogno di protezione. Facile da usare, non è necessario essere un tecnico, basta scaricare l’app gratuita a vita sul telefono e configurarla con il router WIFI. Segui le istruzioni per connetterti per farlo funzionare. Video HD 1080P, con un obiettivo grandangolare da 150 gradi, la mini videocamera ti consente di vedere più dettagli che accadono nella stanza. L’obiettivo di qualità include anche video e foto 1080P, questa telecamera di sorveglianza perfetta per il tuo ufficio o il tuo luogo di lavoro. Multiuso, metti la telecamera di sorveglianza in casa, ufficio, magazzino, negozio, cortile, giardino. Può essere utilizzato anche come videocamera per auto, videocamera per animali domestici, baby monitor o videocamera per droni.

✔️Specifiche:



Risoluzione: 1080P/720P/640P/480P

Formato video: ASF

Formato immagine: JPEG

Numero di fotogrammi: 30 fps

Angolo di visione: 90 gradi

Formato di compressione: H.264

Tempo di registrazione: più di 1 ora

Elenchi di pacchetti:



1 mini telecamera nascosta

1 supporto magnetico

2 cavi USB

1 manuale di istruzioni



◆ POTENTE DURATA DELLA BATTERIA – Con l’uso dell’ultima tecnologia di chip e batteria di AeapYar, questa mini videocamera wireless può durare da 3 a 10 giorni per singola carica in modalità a basso consumo energetico. Può funzionare per un massimo di 100 giorni se si passa alla modalità di sospensione completa tramite la funzione di accensione/spegnimento remoto sull’app.◆ SODDISFA TUTTE LE ESIGENZE DI SORVEGLIANZA – Ricevi avvisi con istantanee sul telefono ogni volta che viene rilevato un movimento. La visione notturna dal design nascosto è dotata di LED IR invisibili e può raggiungere fino a 30 piedi. Se non c’è il WiFi, è sufficiente inserire una scheda da 8 GB a 32 GB (non inclusa) per registrare come una normale videocamera.◆ MINI DIMENSIONE E FACILE NASCONDERE – La piccola telecamera nascosta è wireless e alimentata a batteria, il che significa che puoi posizionarla, posizionarla o montarla ovunque. È la fotocamera più piccola con sensore di movimento PIR di soli 1,2 x 1,2 x 2,1 pollici che può essere facilmente mascherato in qualsiasi ambiente domestico o aziendale.◆ASSISTENZA E GARANZIA TOTALE – Con la nostra telecamera esterna abbiamo a cuore la piena soddisfazione dei nostri clienti. Garantiamo un rimborso se non ti senti soddisfatto del tuo acquisto, in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna spiegazione.

