Mini pancake (al forno o padella)Ricetta velocissima Tavolartegusto

I Mini Pancake sono dolcetti da colazione, brunch e merenda sfiziosi e deliziosi! La versione formato piccolo del grande classico americano! Si preparano con pochi semplici ingredienti: latte, uova, zucchero e si formano con 1 cucchiaino . Possono essere cotti sia in padella che al forno tutti insieme! Per questo sono velocissimi e pronti da gustare in 20 minuti! Ottimi al naturale, da servire al piatto con sciroppo d’acero, miele, frutta fresca, cioccolato. Oppure da farcire con nutella o marmellata per creare delle golose torrette! Insomma saranno la gioia per il palato dei bambini e degli adulti .

Per la realizzazione mi sono affidata alla mia base super collaudata rifatta da tutto il web con successo; ma ancora più veloce! perché non si montano gli albumi , si mescolano tutti gli ingredienti insieme con una frusta e il tempo cottura e i vostri mini pancake soffici e squisiti sono già in tavola!

Con la stesso metodo potete realizzare anche i mini Pancake senza uova oppure al cioccolato o per i fitness lovers versione proteici ! Provateli fatemi sapere se non sono assolutamente strepitosi!

Ricetta mini pancake

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti 15 minuti 20 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Americana 202 Kcal

Ingredienti

Quantità per circa 80 pezzi 200 gr di farina

250 gr di latte

2 uova

30 gr di zucchero (semolato o di canna)

30 gr di olio di semi (oppure 30 gr di burro fuso)

10 gr di lievito per dolci + 1/2 cucchiaino di bicarbonato (oppure 1 bustina intera di lievito)

1 cucchiaino di aceto

1 pizzico di sale

un pò di burro per la cottura Per accompagnare 3 – 4 cucchiai di sciroppo d’acero (oppure miele d’acacia tiepido)

3 cucchiai di mirtilli

Attrezzi

Procedimento