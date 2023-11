Mini modello di auto giocattoli simulazione moto Utility Vehicle plastica diecast giocattoli per bambini

Si prega di fare riferimento in alto alle dimensioni del prodotto prima di effettuare ordini, grazie.

Caratteristiche:

-Realizzato in materiale ABS certificato, è rispettoso dell’ambiente e non danneggia i bambini.

-Squisita fattura, senza bordo e sicura da giocare.

-Design di dimensioni perfette, adatto per giocare in qualsiasi momento e ovunque.

-Colori brillanti e varie combinazioni potrebbero stimolare la creatività, aiutare l’intelligenza Sviluppo.

-Sviluppa l’immaginazione e le capacità dei bambini e porta un grande divertimento.

-Inertia power driving, molto più verde senza batterie.

-Meraviglioso regalo di natale o di compleanno per bambini.

Specifiche tecniche:

Materiale: Palstic

Dimensioni: auto agricoltore: 6.8*3.9*4.5 cm

Bus: 12.5*3.4*4.9 centimetri

Colore: colore Casuale

Cornici E Articoli Da Esposizione Lista:Macchinina 1 pc (il colore viene inviato a caso)

Note:

1. A causa della differenza di impostazione della luce e dello schermo, il colore dell’articolo può essere leggermente diverso dalle immagini.

2. Si prega di consentire una leggera differenza di dimensione a causa di diverse misurazioni manuali.