Mini Lightbox pieghevole Photo Studio Softbox 2 pannello LED Light Soft Box Photo Background Kit Light box per fotocamera DSLR

Mini Lightbox pieghevole fotografia Photo Studio Softbox 2 pannello LED Light Soft Box Photo Background Kit Light box per fotocamera DSLR

Caratteristiche

100% nuovo di zecca!

Studio portatile All-in-one, facile da usare e smontare.

La scatola luminosa fotografica è progettata per piccoli articoli di appassionati di fotografia, artigiani, artisti, studenti e altri venditori online, professionisti e clienti pubblicitari di prodotti.

Light box studio consente riprese rapide e facili di piccoli prodotti come gioielli, accessori, giocattoli, orologi, gadget e altri articoli.

Assembla il tuo studio fotografico ovunque in pochi minuti, puoi aprire questo studio con scatola luminosa a LED e posizionarlo su qualsiasi superficie per ottenere lo sfondo perfetto per piccoli articoli fotografia aziendale, scattare foto per loro.

Design della struttura del pulsante a scatto pieghevole portatile, più comodo da installare e trasportare, luce led integrata, che fornisce luce media e previene ombre e riflessi nelle tue foto.

Con 6 sfondi EVA (nero, bianco, arancione, rosso, verde, blu) e pannello LED integrato e cavo USB (è necessario preparare un caricatore USB, power bank, O hub USB per alimentarlo).

Mini e leggero, solo come un libro una volta piegato, facile da portare ovunque.

Specifiche

Materiale della conchiglia: PVC

Materiale fondali: EVA, non tessuto

Colore conchiglia: bianco

Temperatura colore: bianco freddo, 2*5600K

Sorgente luminosa: 2 pannelli LED, con perline 2*20 pezzi su di esso

Luminoso: circa 2*550 lumen

Alimentatore: USB 5V

Porta: Micro USB, porta del dispositivo Android universale

Potenza nominale: 2*3.5W

Dimensioni tenda: circa 24 x23x2 2cm/9.4x9x8.6 “(aperto)

23 x23x1.5cm/9x9x0.59 “(piegato)

Attenzione

Consenti 3-5mm di deviazione delle dimensioni a causa della misurazione manuale.

Pacchetto incluso

1 x Main Studio Box (con 2 pannelli LED

Piastra rotonda in PVC 1 x

1 x borsa morbida

Fondali 6 x EVA (6 diversi colori)

Cavo Splitter USB 1×1-to-2 (da USB2.0 a Micro USB)

1 x manuale utente