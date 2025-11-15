Mini Frigo Candy Comfort 106L con Freezer, Silenzioso e Efficiente

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€249.00 – €198.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
Candy Comfort COT1S45EW Mini Fridge with Freezer, Freestanding, 106 Litres, 39/C dB, Integrated Handle, Static, White, HxWxD 84 x 50 x 52 cm [Energy Efficiency Class E]
Descrizione del Mini Frigorifero Candy Comfort COT1S45EW
Scopri il Mini Frigorifero Candy Comfort COT1S45EW, un elettrodomestico che unisce stile classico a prestazioni elevate. Con un design versatile in bianco e un manico integrato, questo frigorifero da 106 litri è perfetto per ogni ambiente, arredando con eleganza senza rinunciare alla funzionalità.
Caratteristiche Principali
- Dimensioni compatte: Con misure di soli 84 x 50 x 52 cm, è ideale per spazi ristretti, come appartamenti, camere da letto o uffici.
- Livello di rumore: Con un discreto livello di 39 dB, puoi posizionarlo ovunque senza disturbare.
- Tecnologia statica: Questa migliora la conservazione degli alimenti, garantendo una distribuzione uniforme della temperatura per mantenere la freschezza nel tempo.
Vantaggi Pratici
- Facile regolazione della temperatura: Grazie al sistema di controllo meccanico, puoi impostare facilmente il livello di temperatura desiderato.
- Risparmio energetico: Classificato in classe E, questo frigorifero riduce i consumi fino al 20% rispetto ai modelli in classe F, permettendoti di risparmiare in bolletta e aiutando l’ambiente.
Questo mini frigorifero è non solo una scelta pratica, ma anche un elemento di design che si integra perfettamente nel tuo spazio. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza quotidiana con un elettrodomestico che riflette la tradizione e l’innovazione.
Fai il primo passo verso una casa più funzionale e stilosa, acquista ora il Mini Frigorifero Candy Comfort COT1S45EW!
