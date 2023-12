Mini fotocamera digitale videocamera di proiezione 1080P con schermo di visualizzazione da 2 pollici

Mini fotocamera digitale giocattoli per bambini schermo HD da 2 pollici puntelli fotografici ricaricabili simpatico regalo di compleanno per bambini gioco all’aperto

Descrizione:

LCD: TFT2.0 pollici

Sensore: 13mega pixel

Lente: lente 13.0MP:

Gamma di messa a fuoco: 0.5m- infinite:

Zoom: zoom digitale 4x

Scene: Auto,Nightportrait, scenario notturno, scenario, sport, festa, spiaggia:

Photo Frame: Supporto

Dimensioni immagine: formato: JGP Definiton:VGA,1M,2M,3M,

Video: formato: dimensioni AVI: QVGA,VGA,,720P,1080P Frame rate:30fps

Continua Shot:On/Off:

Modalità di acquisizione: Off, 2 secondi, 5 secondi, 10secon

Bianco Blacnce:Auto, luce diurna, nuvoloso, incandescente, fluorescente:

Flash:Auto,Flash on,Anti-red eye,Flash off

Nitidezza: Standard

Qualità dell’immagine: Super Fine/Fine/Standard

Spegnimento automatico: spegnimento automatico:

Batteria: 1000mAh: interfaccia

Scheda: scheda TF Maximum32GB

Microfono incorporato: sì

Altoparlante integrato: No

Macchina Fotografica del PC: Sì

Memoria integrata: No(SPI)

MP3 di Riproduzione: No

View Finder: No

Apertura: F2.8 f = 5.3mm

Velocità dell’otturatore: 1/2s ~ 1/2000 sec

Controllo dell’otturatore: otturatore elettronico

Focus:1.5m ~ infinity

Compensazione EV: + 2.0 ~ -2.0 nel 0.3 aumento EV, modalità automatica

Bilanciamento bianco: auto/luce diurna/tungsteno/fluorescente/nuvoloso

Autoscatto: ritardo 2 sec/10 sec

Interfaccia PC: USB 2.0

Fonte di alimentazione: batteria agli ioni di litio

O/S supportati: per Microsoft Windows XP,Vista,win7,win10, altri

Caratteristica

Colore: rosa, verde, blu

Funzione: riprese temporizzate, riprese continue, cornici per foto, ecc.

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Orario di lavoro: 3-6 ore

Dimensioni della fotocamera: 8.3*4.6*4.5cm (è mini formato per bambini)

Peso della fotocamera: 67g

Risoluzione della fotocamera:

1080P: 1440×1080

720P: 1280×720

VGA: 640×480

Supporto multilingue: ( Inglese, russo, cinese, italiano, giapponese, coreano, olandese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese ) Supporta più di 20 countrys language

Funzione: cornici per foto, gioco, impostazione dell’ora, registrazione Audio registrazione microfono integrata, registrazione Video.

Massimo supportato: scheda di memoria da 32GB (non inclusa)

Interfaccia PC USB 2.0

Cornici E Articoli Da Esposizione Incluso:

1 * macchina fotografica

1 * linea dati

1 * cordino

1 * manuale di istruzioni

Nota: 1/È necessario essere collegato a una scheda TF per utilizzare la funzione di presa del telefono,Vi consigliamo diAcquista anche una scheda TF!

2/there le protezioni dello schermo, tutte le fotocamere sono nuove, se vedi un po’ di graffi, puoi strappare le protezioni dello schermo!

3/per ilLettore di SchedeÈ il regalo, sarà spedito a colori casuali, grazie!