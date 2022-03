Tante persone sono convinte che gli animali non provino emozioni come noi umani e che non siano dotati della stessa empatia. Tutto ciò ovviamente non è vero e più volte vi abbiamo raccontato di episodi e di storie che lo dimostrano. Il gatto Mingy, per esempio, quando ha scoperto che stava per nascere il suo fratellino umano, ha avuto la reazione più dolce di sempre.

Soprattutto i gatti, sono spesso vittime di pregiudizi da parte di persone che di animali, diciamolo, ne capiscono ben poco.

La realtà è che anche i felini, se amano qualcuno, trovano sempre il modo di dimostrarlo. Non sono animali schivi ed egoisti, ma sanno essere anche immensamente amorevoli, altruisti e protettivi.

Mel Kappuccino, la ragazza protagonista di questa vicenda, ha scoperto da qualche mese di essere in dolce attesa del suo primo bebè. Questo evento porterà nella sua vita e nella sua casa un cambiamento molto importante.

Lei e suo marito sono felici e pronti, ma si sono subito chiesti come avrebbe preso la notizia l’altro membro di famiglia, il gatto Mingy.

Per circa sei mesi, Mel e suo marito non hanno detto nulla al micio, né gli hanno fatto capire nulla. Ma un giorno, mentre la ragazza era seduta sul divano a vedere la tv, è successo qualcosa che ha fattoi alzare le antenne al gattino.

Mingy vede suo fratello muoversi

D’un tratto, la pancia di Mel ha iniziato a muoversi. Il bimbo che era in grembo stava iniziando a farsi sentire e vedere.

Il gatto, accorto che qualcosa di strano stava accadendo, si è avvicinato alla sua mamma umana ed ha poggiato una delle sue zampette sulla pancia.

Nel momento in cui il bimbo si è mosso, è come se lui avesse capito tutto. E la cosa più dolce è accaduta nei giorni successivi.

Mel ha detto che se prima di quel momento Mingy era affettuoso, adesso era incredibilmente protettivo nei suoi confronti.

Non lasciava mai il suo fianco e la guardava sempre come se il bebè dovesse venir fuori da un momento all’altro.

Scoprire che sta per diventare un fratello maggiore, ha emozionato così tanto il gattino, che è palese che non vede l’ora di abbracciarlo e coccolarlo.