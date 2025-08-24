Minggas Ridus arrestato a New York, accuse di aggressione

Mingas Ridus, modello 25enne e figlio della star di “The Walking Dead” Norman Ridus, è stato arrestato a New York City con l’accusa di aggressione. L’incidente è avvenuto durante una disputa con una donna, che ha subito ferite lievi al collo e alle gambe ed è stata portata in ospedale.

Secondo un portavoce del NYPD, la polizia è intervenuta dopo una segnalazione a Manhattan. Ridus si è successivamente dichiarato vittima di un malinteso. Gli rappresentanti di Mingas non hanno risposto alle richieste di commento.

Questo non è il primo problema legale per Mingas. In un precedente incidente, avvenuto nel settembre 2021, è stato accusato di aggressione a seguito di una protesta a Manhattan, durante la quale una donna era stata colpita. Ridus ha affermato che la donna era ubriaca e che ha agito per proteggere il suo gruppo.

L’avvocato di Mingas, Isabel Kirshanor, ha descritto l’accusa come “senza fondamento” e ha promesso una difesa rigorosa. In passato, Mingas ha accettato un accordo di colpevolezza per una carica minore, ricevendo una condanna sospesa e l’obbligo di partecipare a cinque sessioni di consulenza.

Mingas Ridus ha anche sfilato per noti stilisti, tra cui Calvin Klein e Tommy Hilfiger, ed ha studiato cinema presso la Nyo Tish School of Arts, laureandosi nel 2023.