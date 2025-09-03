25.6 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Musica

Minerva Festival Rutigliano: Musica d’Autore in Puglia

Da StraNotizie
Minerva Festival Rutigliano: Musica d’Autore in Puglia

A Rutigliano, si svolge la settima edizione del Minerva Festival, un importante evento dedicato alla musica d’autore. Il festival avrà luogo da giovedì a sabato, in Piazza XX Settembre, e offre un programma di concerti a ingresso libero che iniziano alle ore 21.

Il primo artista a esibirsi è Nello Daniele, il fratello minore di Pino Daniele. Nello è noto per il suo stile che mescola blues, jazz e sonorità mediterranee. Porta sul palco il tour “Je sto vicino a te Forever”, un omaggio alle sue radici e a Pino, accompagnato dai musicisti storici che lo hanno supportato in concerti passati.

Il secondo giorno, sarà la volta di Ermal Meta, che non solo si esibirà in un concerto dal vivo, ma presenterà anche il suo libro “Le camelie invernali”. Questo evento è realizzato in collaborazione con il festival “Un Borgo di Libri e Canzoni”, creando un’interessante fusione tra musica e letteratura.

Infine, il festival si concluderà con un concerto di Tonino Carotone. Con la sua musica eclettica, Carotone unisce ironia, malinconia e ritmi di diversi generi, tra cui gitano, swing e folk internazionale, promettendo un finale memorabile per l’edizione di quest’anno.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3209041603, disponibile dal martedì al sabato, durante le fasce orarie indicate.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Fauna Romagnola: tra specie perdute e ritorni sorprendenti
Articolo successivo
Cybsecurity: l’importanza delle SBOM nella filiera software
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.