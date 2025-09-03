Minerva Festival Rutigliano: Musica d’Autore in Puglia

A Rutigliano, si svolge la settima edizione del Minerva Festival, un importante evento dedicato alla musica d’autore. Il festival avrà luogo da giovedì a sabato, in Piazza XX Settembre, e offre un programma di concerti a ingresso libero che iniziano alle ore 21.

Il primo artista a esibirsi è Nello Daniele, il fratello minore di Pino Daniele. Nello è noto per il suo stile che mescola blues, jazz e sonorità mediterranee. Porta sul palco il tour “Je sto vicino a te Forever”, un omaggio alle sue radici e a Pino, accompagnato dai musicisti storici che lo hanno supportato in concerti passati.

Il secondo giorno, sarà la volta di Ermal Meta, che non solo si esibirà in un concerto dal vivo, ma presenterà anche il suo libro “Le camelie invernali”. Questo evento è realizzato in collaborazione con il festival “Un Borgo di Libri e Canzoni”, creando un’interessante fusione tra musica e letteratura.

Infine, il festival si concluderà con un concerto di Tonino Carotone. Con la sua musica eclettica, Carotone unisce ironia, malinconia e ritmi di diversi generi, tra cui gitano, swing e folk internazionale, promettendo un finale memorabile per l’edizione di quest’anno.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3209041603, disponibile dal martedì al sabato, durante le fasce orarie indicate.