Minecraft Legends su console e PC, data di uscita e nuovo trailer

Minecraft Legends verrà lanciato per PlayStation, Xbox, Switch e PC il 18 aprile, come annunciato oggi dal publisher Xbox Game Studios e dallo sviluppatore Mojang. Si tratta di una versione gioco di ruolo del classico di costruzione, ed è sviluppato in collaborazione con Blackbird Interactive. Il gioco sarà disponibile dal giorno uno anche su Game Pass. Proprio come in qualsiasi gioco di ruolo, sarà possibile esplorare un mondo vasto e affrontare nemici e mostri in un mondo aperto e dinamico. Ci sarà anche una modalità player versus player per giocare contro gli amici o allearsi con loro contro una squadra nemica. Il titolo è stato uno degli annunci di punta durante lo showcase Xbox & Bethesda Developer Direct, durante il quale è stato mostrato anche un nuovo trailer della nuova creazione Mojang.