Minecraft: Il Videogioco Più Venduto di Sempre con Oltre 300 Milioni di Copie

Minecraft è il videogioco più venduto della storia, avendo superato le 300 milioni di copie vendute il 15 ottobre 2023, come confermato da Microsoft. Un contributo significativo a questa cifra è venuto anche dal recente film, popolarissimo tra i giovani, che ha generato meme virali. Il gioco è un sandbox che presenta due modalità principali: Sopravvivenza, dove i giocatori raccolgono risorse e affrontano pericoli, e Creativa, che offre libertà illimitata per costruire.

L’idea di Minecraft nacque nel 2009 da Markus Persson, noto come Notch. L’obiettivo del gioco consiste nel sopravvivere in un mondo fatto di blocchi, raccogliendo materiali per creare oggetti e combattere mostri. La prima versione del gioco fu lanciata nel 2011 da Mojang Studios in forma a pagamento e, nel corso degli anni, Minecraft si è arricchito di nuovi elementi, diventando un riferimento videoludico grazie anche alla sua presenza su piattaforme come YouTube. Nel 2011, Microsoft acquisì il gioco per 2,5 miliardi di dollari, portando così a un incremento nelle vendite.

Nonostante Tetris, il classico del 1985, abbia venduto circa 500 milioni di copie, il record di Minecraft è giustificato. Le vendite di Tetris si riferiscono a numerose versioni del gioco e non a un singolo titolo, come nel caso di Minecraft. Questa distinzione è importante e confermata dal Guinness World Record, che riconosce Minecraft come il videogioco più venduto della storia, grazie alle sue vendite sia fisiche che digitali.