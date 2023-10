Minecraft, arriva il nuovo DLC di Star Wars

Mojang Studios ha ospitato il Minecraft Live, l’evento annuale che coinvolge la community di Minecraft e durante la quale vengono rivelate le ultime novità del franchise di Minecraft, tra le quali il nuovo DLC di Star Wars. Un teaser trailer ha rivelato il nuovo DLC Star Wars: Path of the Jedi, in arrivo il 7 novembre sul Minecraft Marketplace. Il trailer racconta l’avventura dei giocatori che passano da padawan a cavaliere Jedi e mostra una serie di caratteristiche di gioco, tra cui il combattimento con la spada laser e l’uso dei poteri della Forza. In concomitanza con il lancio della nuova serie televisiva Planet Earth III, che andrà in onda a livello mondiale il prossimo autunno, Minecraft Education ha annunciato un nuovo DLC ispirato alla serie, in arrivo su Minecraft. Sulla scia del recente DLC Frozen Planet II, il DLC Planet Earth III continuerà a far immergere i giocatori nelle meraviglie del mondo naturale spingendo il messaggio che in natura tutto è collegato.

Durante l’evento Craig Leigh, Principal Design Director di Minecraft Legends, ha presentato le modifiche richieste dalla community per Minecraft Legends dal lancio del gioco nell’aprile 2023, tra cui: la possibilità di accarezzare gli animali, la campagna personalizzata e le modalità PVP, i controlli e l’interfaccia utente visualizzati sullo schermo, i pilastri di luce per i waypoint e il miglioramento della ricerca dei percorsi. Il team ha annunciato le ultime Lost Legends per Minecraft Legends, tra cui “Creeper Clash”, giusto in tempo per Halloween il 19 ottobre, e “Snow vs Snout” a dicembre. Il team ha inoltre presentato nuove funzionalità in arrivo con l’aggiornamento di dicembre, tra cui: rane, nuova unità e struttura piglin e nuovi alleati stregoni che lanceranno pozioni. Infine, Lydia Winters di Mojang ha annunciato che il 2024 sarà l’anno della celebrazione del 15° anniversario di Minecraft e ha anticipato che ci saranno diverse iniziative ufficiali per festeggiare.