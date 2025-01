Mine Vaganti e Rischio Derby

Jannik Sinner affronterà il cileno Nicolas Jarry nel primo turno del singolare maschile dell’Australian Open 2025, come stabilito dal sorteggio di oggi, 9 gennaio, a Melbourne. Sinner, attuale numero 1 del mondo e detentore del titolo, sfiderà il numero 34 del ranking ATP. I due si sono già affrontati due volte in carriera, con un bilancio di 1-1: Sinner ha perso sul campo in erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2019, ma ha trionfato sul cemento di Pechino nel 2024.

Procedendo nel torneo, Sinner potrebbe affrontare al secondo turno il giapponese Taro Daniel o il wild card Tristan Schoolkate. Al terzo turno si prospetta un derby contro Stefano Cobolli, mentre negli ottavi di finale, a giudicare dal seeding, potrebbe incrociarsi con il polacco Hubert Hurkacz o il danese Holger Rune. Se tutto andrà secondo le previsioni, nei quarti Sinner potrebbe poi sfidare l’australiano Alex De Minaur.

Per quanto riguarda gli altri giocatori italiani, il sorteggio ha messo in evidenza un derby al primo turno tra Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, e Matteo Arnaldi. All’interno della parte di tabellone di Sinner, gli altri due italiani sono Flavio Cobolli, che debutta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, e Matteo Berrettini, che incontrerà il britannico Cameron Norrie.

Lorenzo Sonego dovrà attendere di conoscere il suo avversario, poiché affronterà un giocatore qualificato. Luciano Darderi è stato abbinato allo spagnolo Pedro Martinez, mentre Fabio Fognini dovrà affrontare una sfida difficile contro Grigor Dimitrov, attualmente classificato al decimo posto. Infine, Luca Nardi spera in una vittoria contro il canadese Gabriel Diallo.

Il primo turno degli italiani ammessi al main draw è quindi il seguente:

– Jannik Sinner (1) – Nicolas Jarry (Chi)

– Lorenzo Musetti (16) – Matteo Arnaldi

– Flavio Cobolli (32) – Tomas Martin Etcheverry (Arg)

– Matteo Berrettini – Cameron Norrie (Gbr)

– Luciano Darderi – Pedro Martinez (Spa)

– Lorenzo Sonego – qualificato

– Fabio Fognini – Grigor Dimitrov (Bul, 10)

– Luca Nardi – Gabriel Diallo (Can).