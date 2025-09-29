MindKids-CF: nuove prospettive sulla fibrosi cistica in Italia

È stato lanciato il progetto scientifico “MindKids-CF”, sostenuto dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). Questa iniziativa è parte di un investimento più ampio di oltre 2.100.000 euro in 15 nuovi progetti di ricerca sulla fibrosi cistica, portando a 510 il totale delle iniziative finanziate dalla fondazione dal 2002.

La presentazione del progetto è avvenuta a Milano in occasione della 23ª Campagna Nazionale FFC Ricerca. Durante il mese di ottobre, il Ciclamino della Ricerca sarà presente in molte piazze italiane per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Circa 5000 volontari della Fondazione organizzeranno eventi in tutto il territorio. Tecnomat, sponsor principale della campagna, parteciperà distribuendo il simbolo di solidarietà nei propri punti vendita.

Lo studio MindKids-CF si propone di analizzare la diffusione di depressione, ansia e problemi comportamentali nei bambini con fibrosi cistica, in particolare nelle fasce d’età prescolare (2-5 anni) e scolare (6-11 anni). Questo studio coinvolgerà circa 500 pazienti pediatrici in tutta Italia e cercherà di sviluppare strumenti per valutare tali problematiche, adattando i test di screening psicologici già esistenti e creandone di nuovi. L’obiettivo è esaminare gli effetti neuropsicologici legati all’uso dei farmaci modulatori, che influenzano la proteina Cftr responsabile della malattia.

La fibrosi cistica è una malattia complessa che richiede una gestione a tutto campo, inclusa l’attenzione alla salute psicologica. Carlo Castellani, direttore scientifico della Fondazione, ha evidenziato l’importanza di identificare precocemente eventuali criticità neuropsicologiche nei bambini, per attuare interventi tempestivi e migliorare la presa in carico complessiva.