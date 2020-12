“PRATICARE MINDFULNESS significa acquisire consapevolezza nella relazione con se stessi, con i propri automatismi e con gli altri”, spiega Franco Cucchio, formatore mindfulness e responsabile del centro Motus Mundi di Padova.riferita a un’esperienza diretta.

“Vuol dire prestare attenzione, ma in un modo particolare: con intenzione, al momento presente, nella sua pienezza e in modo non giudicante”, spiega Jon Kabat Zinn, uno dei pionieri di questo approccio che nasce da una combinazione tra le pratiche meditative della tradizione buddista e la ricerca medica sullo stress. Dobbiamo a lui la definizione del programma “Mindfulness based stress reduction”, il percorso di riduzione dello stress attraverso la meditazione che resta una delle applicazioni più diffuse e studiate di questa tecnica.

“Ma la mindfulness non è solo una tecnica di meditazione, è un modo di vivere che ci permette di essere pienamente noi stessi, recuperando una qualità intrinseca della nostra specie: essere consapevoli”, spiega Cucchio. Caratteristiche della mindfulness sono, infatti, l’attenzione al “momento presente”, al qui-e-ora, e un atteggiamento benevolo e non giudicante (a differenza di altre pratiche meditative). “Abbiamo l’abitudine di essere severi con noi stessi, pensiamo di doverci sforzare per ottenere un risultato”, ricorda Cucchio, “mentre nella pratica mindfulness è normale doversi confrontare col vagare della mente, e con la necessità di riportare gentilmente l’attenzione sul respiro, senza colpevolizzarsi per essersi distratti”.

La mindfulness si è sviluppata in ambito scientifico, soprattutto grazie agli sforzi di Jon Kabat Zinn per valutarne gli effetti con protocolli rigorosi che ne hanno evidenziato i vantaggi a livello mentale e fisico: in particolare, ma non solo, per la riduzione di stress e ipertensione. E oggi è sempre più praticata, sia in presenza che da remoto, in ambiti diversi: dalla riduzione dello stress in casa fino al benessere sul luogo di lavoro. C’è però un rischio. “Quando una pratica diventa popolare, il pericolo è quello di trovarsi di fronte insegnanti poco preparati” ricorda Cucchio. Il consiglio, se si vuole intraprendere questo tipo di percorso, è di rivolgersi a insegnanti che hanno seguito una formazione. Certificata.