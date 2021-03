FERMARSI un momento, respirare e ascoltare le nostre emozioni: è il cuore della meditazione mindfulness, uno strumento efficace per alleviare ansia e stress generati dal lockdown. E possiamo farlo anche on line. Lo conferma una ricerca appena pubblicata sulla rivista Global Advances in Health and Medicine. Uno studio nato negli Stati Uniti, ma ispirato dal lavoro della neurologa italiana Licia Grazzi dell’Istituto Besta di Milano, che da anni usa queste tecniche per aiutare chi soffre di emicrania cronica, cefalea tensiva e altre condizioni di dolore cronico. E che durante il primo lockdown ha proposto un percorso di mindfulness on line aperto a tutti.

“Chiunque può praticare questo tipo di meditazione, che ci aiuta a controllare ansia e stress”, spiega la responsabile dello studio, Rebecca Erwin Wells della Lake Forest School of medicine, ”e la nostra ricerca mostra che una piattaforma on line è uno strumento efficace per farlo”. Tra marzo e agosto I ricercatori americani hanno proposto a oltre 200 soggetti – in gran parte digiuni di meditazione – una pratica di mindfulness on line della durata di 15 minuti, sottoponendoli a un questionario pima e dopo l’esperienza per valutarne lo stato d’animo.

I dati raccolti mostrano che l’89 % dei partecipanti ha trovato utile la meditazione, l’80 % ha riferito di sentirsi meno stressato e una percentuale poco minore di essere meno ansioso. “Abbiamo visto che i partecipanti non solo si sentivano meglio, ma mostravano anche una maggiore disponibilità verso gli altri, un dato che mostra come sia possibile trovare elementi positivi anche nelle circostanze più difficili “, spiega Wells. Molti poi – e il 20% del gruppo era composto di pensionati, a dimostrare che l’età non rappresenta un ostacolo – avrebbero voluto continuare a meditare: i ricercatori hanno verificato che le ricerche on line su “mindfulness e Covid” sono aumentate del 52% durante il lockdown.

E in effetti esperienze di questo tipo si sono moltiplicate, in tutto il mondo e anche in Italia. “Durante il primo lockdown abbiamo cominciato a fare ogni mattina Mindfulness on line per noi di MindfulSicilia (www.mindfulsicilia.it), per offrirci un momento di serenità e di consapevolezza tra colleghe ,spiega Laura Bongiorno, psicologa psicoterapeuta e istruttrice Mindfulness, “poi l’abbiamo aperto ai nostri contatti, il gruppo è cresciuto, sono nate delle amicizie”. Grazie alla mindfulness, “o più semplicemente alla scelta di trascorrere un momento con quello che c‘era, di accogliere le nostre emozioni”, prosegue la psicologa. “La mindfulness ci permette di trovare comodità nel disagio, e rende più facile gestire i momenti di crisi”.

E’ nato così un appuntamento quotidiano che ha aiutato a scandire la giornata nei primi mesi di lockdown. “Sono arrivate persone da ogni parte, il bello di lavorare on line è che le distanze si annullano e lo schermo non impedisce di creare connessioni profonde“, spiega Bongiorno. “Ovviamente è diverso rispetto a un incontro in presenza, ma non meno ricco: noi umani abbiamo enormi capacità di adattamento”. E la meditazione on line è un’opportunità per chi ha problemi di movimento, o semplicemente vive in un piccolo centro. Meditare da casa può essere impegnativo “ ma offre anche l’opportunità di costruire un piccolo spazio per sé invece di delegare tutto al centro, di ritagliarsi un po’ di tempo e chiedere agli altri di rispettarlo”, ricorda la psicologa. “Chi aveva bambini ha scoperto che erano molto interessati, alla fine abbiamo creato delle attività per loro”. E ora che molti hanno ripreso il lavoro, le meditazioni on line continuano con cadenza settimanale, sulla pagina Facebook di Mindful Sicilia.