Mindfulness a Chieti per ridurre stress e ansia

Prende il via la quinta edizione di “Al centro di me”, un corso di mindfulness finalizzato al benessere psicologico e alla riduzione di stress e ansia. Il percorso è promosso dall’associazione Casa, attiva sul territorio con servizi di sostegno psicologico.

Il corso si articola in cinque incontri di gruppo che inizieranno il 27 febbraio e si terranno ogni venerdì fino al 27 marzo, dalle 11 alle 12.30. Gli incontri saranno preceduti da un colloquio individuale e si svolgeranno nella sede di via Pasquale Borrelli 2 a Chieti. A condurli sarà la dottoressa Melania Di Nardo, psicologa e operatrice di mindfulness, che sottolinea come il percorso offra uno spazio sicuro per fermarsi e ritrovare l’ascolto di sé, aiutando a vivere con maggiore consapevolezza.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 20 febbraio e associazione a Casa ETS. I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 697 8066, anche tramite WhatsApp.