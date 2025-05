MIND: Milano Innovation District, la nuova Silicon Valley italiana

La società responsabile dell’area di Expo Milano 2015 presenta il progetto MIND, Milano Innovation District, che punta a sviluppare ecosistemi urbani innovativi e sostenibili. MIND si configura come un’iniziativa che rappresenta l’Italia proiettata verso il futuro. Tra le previsioni per il periodo 2025-2032, si evidenzia l’intento di trasformare questo distretto in un centro di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e la qualità della vita, valorizzando la tecnologia e la sostenibilità. L’obiettivo è creare uno spazio urbano che favorisca la collaborazione tra imprese, università e cittadini, rendendolo un modello di abitabilità e sviluppo per altre città.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it