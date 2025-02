Minaccia con un coltello di 28 centimetri i poliziotti a Patti, 30enne posto agli arresti domiciliari

Un trentenne di Patti è stato sottoposto agli arresti domiciliari per violazioni della sorveglianza speciale. L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura. Le attività di controllo del Commissariato hanno rivelato una serie di infrazioni da parte del giovane, riscontrate nel corso di oltre tre mesi. Durante un controllo presso la sua abitazione, l’uomo ha reagito in modo violento, minacciando gli agenti con un coltello di 28 cm, che ha inferto violentemente contro una porta. Questo comportamento ha portato a ulteriore raccolta di prove che giustificano la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Attualmente, il procedimento è ancora nelle fasi preliminari delle indagini, e verranno condotti ulteriori accertamenti in rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.