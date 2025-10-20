18.7 C
Minaccia al giornalismo: Ranucci e il cartello messicano

Minaccia al giornalismo: Ranucci e il cartello messicano

Nella primavera del 2024, Sigfrido Ranucci ha ricevuto gravi minacce dopo un’inchiesta di Report. Il giornalista ha attirato l’attenzione di un cartello messicano, il quale, secondo alcune informazioni, avrebbe progettato di agire in modo violento nei suoi confronti. Questa situazione è emersa attraverso una conversazione intercettata da un avvocato, che ha informato sia Ranucci che il pubblico ministero della Dda, Francesco Cascini.

Ranucci ha spiegato che, dopo un servizio sui legami tra narcos albanesi e il cartello messicano di Sinaloa, ha ricevuto messaggi a orari insoliti da un avvocato. Quest’ultimo, Alexandro Maria Tirelli, gli avrebbe rivelato di avere ricevuto incarichi dal cartello per eseguire attività dannose nei suoi confronti, come depistaggio e dossieraggio. Ranucci ha denunciato immediatamente la situazione alle autorità competenti, ma non ci sono stati sviluppi significativi dopo l’interrogatorio dell’avvocato.

