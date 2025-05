Minacce social alla figlia di Meloni: autore identificato

La polizia postale ha identificato l’autore delle minacce sui social indirizzate alla figlia di Giorgia Meloni. Si tratta di un professore di un istituto superiore campano. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato sanzioni per chi non merita di far parte del sistema scolastico.

Dopo le minacce alla figlia della premier, è emerso un nuovo tweet contro le figlie del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Un utente ha commentato un post di Piantedosi dicendo di augurare lo stesso destino alla sua famiglia. Piantedosi ha denunciato il linguaggio d’odio crescente, sottolineando che tali attacchi alienano i confini del dibattito politico. Meloni ha chiesto unità contro questo clima di violenza, considerando le minacce inaccettabili.

Fratelli d’Italia ha reagito con indignazione, evidenziando la gravità di tali espressioni contro una minorenne. Arianna Meloni ha espresso un abbraccio protettivo alla sorella e alla nipote, mentre Antonio Tajani ha condannato le minacce come atti vigliacchi. Matteo Salvini ha espresso solidarietà, definendo le frasi scritte come aberranti e vergognose.

Vari esponenti politici, tra cui Eugenia Roccella e Alessandro Giuli, hanno sottolineato la necessità di vigilanza e condanna contro tali atti. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha affermato che le critiche politiche non devono sfociare in minacce personali. Anche Giuseppe Conte ha mostrato solidarietà, sottolineando l’imbarbarimento della discussione politica.

Infine, Carlo Calenda ha espresso la sua vicinanza a Meloni e alla sua famiglia, denunciando la gravità delle minacce.

Fonte: www.adnkronos.com