Una vera e propria struttura organizzata con tanto di ruoli e compiti con lo scopo di sabotare campagne vaccinali e intimidire chi è a favore del siero anti Covid e del relativo Green pass. E tra le persone finite del mirino delle chat di Telgram dei No vax c’è anche il presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

La Digos e la polizia postale indagano dopo le minacce vergate da alcuni membri del canale di messaggistica: “Il prossimo della lista sei tu”, “Farti fuori è poco”, “Al muro anche lui” e “Tu verrai ammazzato” sono solo alcune delle minacce diffuse dagli utenti.

Gli inquirenti hanno visto che alcuni partecipanti alle chat finite nel mirino, oltre agli insulti e minacce, avrebbero lanciato diverse azioni di “disturbo”: dall’occupazione dei binari, ai presidi sotto i palazzi delle istituzioni fino al sabotaggio delle campagne vaccinali, anche se finora nessuna di queste proteste ha visto una adesione massiccia. Le chat di Telegram dei No vax facinorosi però non sono facilmente raggiungibili. Come hanno appurato gli inquirenti si può arrivare ai canali sono dopo alcuni step, passaggi di chat in chat fino all’approdo a quelle più riservate. Inoltre nei vari gruppi gli utenti avrebbero ruoli ben determinati: dai guardiani fino ai guerrieri. Al momento sono otto le persone indagate per minacce. L’idea della procura è quella di riunire i vari fascicoli e di contestare eventualmente lo stalking e l’istigazione a delinquere.

Toti non è stato l’unico a finire nel mirino dei No vax. Nei giorni scorsi uno di loro ha inseguito sotto casa l’infettivologo Matteo Bassetti. Ha iniziato a filmarlo col telefonino e a minacciarlo fino a urlargli: “Ci state uccidendo con questi vaccini, la pagherete tutti”. Sul canale è finito anche il numero di telefono del professore universitario e quello di altri medici. Bassetti ha iniziato a ricevere telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte con minacce e insulti. Proprio ieri è stato sentito dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto che indaga insieme ai pm Federico Panichi, Gabriella Marino ed Eugenia Menichetti.

L’ipotesi degli investigatori è quella che dietro gli attacchi vi sia una regia unica che gestisce i canali e stabilisce la linea da dettare. Ma individuare gli organizzatori non è semplice visto che si nascondono dietro nomi falsi e che i server sono spesso in paesi del Medio Oriente.