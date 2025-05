Minacce no vax a Crisanti: ‘Non ho paura’

Andrea Crisanti, senatore del PD, ha subito un attacco vandalico di matrice no vax nella sua villa a Villa di Ferro, nel Vicentino, la notte del 14 maggio. Ignoti hanno superato la recinzione e il sistema di videosorveglianza, imbrattando la piscina e i muri con vernice rossa e scritte offensive. Tra le frasi scritte emerse “criminale” e “ai vaccinati gli effetti avversi”. Gli autori hanno inoltre lanciato uova piene di vernice contro l’edificio, causando danni visibili.

Le forze dell’ordine sono intervenute e stanno esaminando i filmati di sorveglianza per identificare i responsabili. Crisanti ha espresso la sua condanna per l’atto vandalico e ha annunciato di voler sporgere denuncia. Su un post social, ha descritto l’episodio come una manifestazione di “violenza, ignoranza e inciviltà”, sottolineando che tali atti non influenzano le sue convinzioni scientifiche.

Solidarietà a Crisanti è stata espressa da diversi esponenti politici, tra cui Andrea Martella, segretario del PD Veneto, e Ignazio Larussa, Presidente del Senato, che ha definito l’atto come “grave intimidazione” e un attacco alla scienza e alla democrazia. Anche il sindaco di Val Liona, Maurizio Fipponi, ha condannato l’episodio, sottolineando la sua gravità. Crisanti ha dichiarato di non sentirsi intimorito e che continuerà a mantenere toni bassi nonostante le provocazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it