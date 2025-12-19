12.5 C
Minacce informatiche in Italia

Il ransomware è una preoccupazione sempre più diffusa. Secondo il World Economic Forum, il numero di casi in cui i dati vengono esfiltrati è in aumento, con un raddoppiamento dal 40% a quasi l’80% per le grandi perdite cibernetiche che superano 1 milione di euro. Le attività più recenti stanno registrando tassi ancora più elevati.

L’IBM X-Force Threat Intelligence Index afferma che gli investimenti nei gruppi di minaccia sono sempre più focalizzati su strumenti di attacco con intelligenza artificiale generativa. I criminali utilizzano l’intelligenza artificiale da qualche tempo, ad esempio per facilitare la creazione di contenuti per le e-mail di phishing. Inoltre, i gruppi utilizzano gli LLM per supportare compiti di scripting di base, tra cui manipolazione di file, selezione dei dati, espressioni regolari e multiprocessing, per potenzialmente automatizzare o ottimizzare le operazioni tecniche.

Le organizzazioni devono pensare alcune mosse avanti rispetto ai loro avversari. Una di queste mosse anticipatrici può includere la cybersecurity basata sul cloud, per aiutare a identificare le anomalie che potrebbero indicare l’inizio di un attacco informatico. Recentemente sono emerse soluzioni di cybersecurity che possono rilevare anomalie come il ransomware in meno di 60 secondi.

IBM ha annunciato nuove versioni della tecnologia FlashCore Module, disponibile all’interno dei prodotti IBM Storage FlashSystem, e una nuova versione del software IBM Storage Defender. Queste soluzioni aiuteranno i team di sicurezza a rilevare e rispondere meglio agli attacchi nell’era dell’intelligenza artificiale.

