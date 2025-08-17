L’uso crescente dell’intelligenza artificiale agentica sta sollevando preoccupazioni in merito alla sicurezza informatica e alla privacy degli utenti. Un recente rapporto di Trend Micro evidenzia i rischi associati a questa tecnologia, che consente agli assistenti vocali di agire autonomamente negli ecosistemi digitali.

L’avviso coincide con il lancio da parte di OpenAI del nuovo agente di ChatGPT, il quale non si limita a rispondere a domande, ma può compiere azioni per conto degli utenti. Secondo il rapporto, questa evoluzione comporta il potenziale aumento del rischio di manipolazione, poiché l’intelligenza artificiale opera con una supervisione umana minima. Se compromessa, potrebbe quindi agire in modi dannosi senza che l’utente ne sia a conoscenza.

Inoltre, si evidenzia il rischio di “prompt injection”, una tecnica che consente agli hacker di inserire istruzioni malevole in siti web o applicazioni consultati dagli agenti AI. A ciò si aggiungono preoccupazioni per la privacy, poiché gli agenti AI hanno accesso a informazioni personali sensibili e potrebbero rivelarle involontariamente, mettendo a rischio l’identità degli utenti.

Con l’aumento dell’utilizzo di tali tecnologie, c’è il rischio che gli utenti inizino a concedere autorizzazioni senza valutare appieno le conseguenze, approvando azioni critiche con leggerezza.

Per proteggersi, le aziende devono adottare misure di sicurezza più rigorose, come politiche di accesso più restrittive per le intelligenze artificiali. È importante implementare sistemi di monitoraggio per rilevare comportamenti anomali e formare i dipendenti riguardo ai limiti e ai potenziali pericoli dell’AI. La revisione delle strategie di cybersecurity per integrare i rischi legati all’AI è fondamentale.