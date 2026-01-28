Minacce informatiche ai Giochi Olimpici di Milano

In occasione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, gli esperti di sicurezza si stanno concentrando sulla protezione dei perimetri digitali contro potenziali offensive informatiche. Un recente studio condotto da Unit 42, la divisione di ricerca di Palo Alto Networks, intitolato “Cyber Threats to Milan-Cortina”, analizza i principali scenari di rischio legati all’evento.

L’analisi evidenzia che il phishing rappresenta ancora la minaccia più frequente per ottenere l’accesso iniziale ai sistemi, sfruttando l’elevato volume di utenti e transazioni previsto per la manifestazione. Tuttavia, il report estende il livello di allerta oltre il perimetro delle comunicazioni digitali, individuando vulnerabilità nelle infrastrutture fisiche essenziali.

Tra i bersagli sensibili figurano le reti di gestione dell’energia elettrica e idrica, i sistemi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alla rete metropolitana, e le piattaforme di biglietteria. Sono inoltre sotto osservazione l’ecosistema dei pagamenti elettronici e i terminali POS, la cui compromissione potrebbe avere un impatto diretto sulla sicurezza dei servizi e sull’operatività logistica dei Giochi.