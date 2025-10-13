23.5 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Animali

Minacce ed Eccellenze della Biodiversità in Italia

Oltre 48.000 specie sono a rischio di estinzione, secondo la Lista Rossa dell’IUCN, che conta 172.620 specie valutate. Durante il Congresso mondiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ad Abu Dhabi, è emerso che 48.656 di queste specie sono minacciate, rappresentando il 28% del totale.

La Lista Rossa dell’IUCN, attiva dal 1964, ha dimostrato la sua importanza nel monitoraggio della biodiversità. Un esempio positivo è l’orice dalle corna a sciabola, che era considerato estinto in natura ma è stato aggiornato a “In pericolo” grazie a sforzi di conservazione. Anche la lince pardina ha visto un miglioramento nel suo statuto, passando a “Vulnerabile”, grazie a interventi mirati.

Il Congresso dell’IUCN mira a promuovere la collaborazione tra i paesi per affrontare le sfide della biodiversità e sostenere obiettivi di conservazione globali. Grethel Aguilar, direttore generale dell’IUCN, ha sottolineato l’importanza di agire con determinazione per proteggere la biodiversità.

L’aggiornamento ha visto anche l’inserimento di sei specie nella categoria “Estinta”, inclusi alcuni mammiferi australiani e uccelli migratori. Le foche artiche, ora minacciate dalla perdita di ghiaccio marino dovuta al riscaldamento globale, hanno visto un aumento delle specie in pericolo.

Inoltre, il declino degli uccelli è attribuito principalmente alla deforestazione e all’agricoltura intensiva, con il 61% delle specie in riduzione. Tuttavia, la tartaruga verde ha migliorato il suo stato di conservazione, passando da “In pericolo” a “Rischio minimo” grazie a sforzi di protezione e gestione degli habitat.

