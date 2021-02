LECCE – Minacce e insulti su WhatsApp e su Facebook a un militare della Marina dopo la sua positività al Covid. Sulla vicenda la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia depositata dal militare, che oltre a dover combattere con la malattia ha lottato anche con i pregiudizi. I fatti risalgono alla prima ondata della pandemia. Il giovane, residente in un comune salentino, ritorna a casa il 6 marzo del 2020 dopo aver partecipato a un’esercitazione. Non si sente bene. Accusa un lieve stato febbrile ma il suo medico di base, in assenza di altri sintomi, ritiene che si tratti di influenza. E che come tale deve essere curata.

Il 12 marzo il militare viene informato dal comandante del reparto di appartenenza che un suo collega era risultato positivo al Covid. Viene così disposto il tampone, che accerterà il contagio mentre la febbre sale fino a 40,2°nonostante la somministrazione continua di un antipiretico. A quel punto il militare viene trasferito in ospedale. Appena 24 ore dopo un messaggio vocale diffuso su WhatsApp riporta la positività del militare e del suo stato infettivo. In paese scatta la psicosi nonostante i familiari fossero in isolamento già da giorni. Nei pressi dell’abitazione del militare inizia uno strano viavai di gente non appena su Facebook compaiono foto del ragazzo in compagnia della fidanzata e di un’altra congiunta, con l’evidente intento di diffondere la sua identità completa per rendere più efficace il messaggio.

Da quel giorno, per diverse settimane, tutte le persone vicine al militare sono state oggetto di sguardi sospettosi e di commenti offensivi con la paura perfino di uscire da casa. Adesso la Procura, con la pm Maria Vallefuoco, cercherà di risalire a chi ha divulgato i dati del militare scatenando insulti e sul web e minacce per strade.