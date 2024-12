Minacce di morte per la cessione di Tonali

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha recentemente condiviso le sue esperienze e le sfide che ha affrontato nel ruolo durante un’intervista diffusa da Harvard Business School, dove è stato studente. Furlani ha parlato dell’impatto delle critiche provenienti dai media, sottolineando come le notizie negative possano colpire profondamente, soprattutto nei momenti difficili, come quando ha ricevuto minacce di morte in seguito alla vendita di Sandro Tonali. Ha riflettuto su come certe esperienze non possano essere insegnate in una scuola di business, evidenziando una realtà dura e complessa.

In merito alla proprietà attuale del Milan, Furlani ha spiegato come il fondo RedBird, guidato da Gerry Cardinale, abbia un approccio collaborativo. Ha sottolineato l’importanza della comunicazione costante con Cardinale, con incontri frequenti a Milano che favoriscono il dialogo tra la dirigenza. Questo approccio mira a integrare le visioni dei dirigenti nel progetto per il futuro del club.

Furlani ha anche affrontato il difficile tema dell’addio di Paolo Maldini, figura storica e simbolo del Milan. Ha definito la sua partenza una decisione storica, riconoscendo il grande significato che Maldini ha avuto per il club e la sua reputazione. Tuttavia, Furlani ha chiarito che per realizzare la visione di Cardinale era necessario apportare cambiamenti e spingersi verso il futuro.

Ha quindi spiegato che un aumento dei ricavi è possibile solo attraverso risultati sportivi positivi. Il legame tra successo sportivo e finanziario è fondamentale: il successo in campo alimenta le entrate economiche, e le risorse finanziarie sostengono a loro volta il successo sportivo. Questo ciclo virtuoso è essenziale per la crescita e la sostenibilità del club nel calcio contemporaneo.

In sintesi, l’approccio di Furlani e del fondo RedBird è orientato a un rinnovamento strategico del Milan, mettendo in evidenza la necessità di un lavoro di squadra e di un dialogo aperto per affrontare le sfide future, garantendo un equilibrio tra il rendimento sportivo e i risultati economici.