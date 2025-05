Minacce di morte: la mia storia di sopravvivenza

Silvia Sardone, europarlamentare e nuova vicesegretaria della Lega, è nuovamente oggetto di minacce. Recentemente ha pubblicato su X la foto di una scritta intimidatoria trovata su un muro in via Gola, a Milano, che recita “Fan**** Silvia Sardone” e include simboli anarchici. Sardone, che è sotto scorta dopo aver ricevuto diverse minacce di morte, ha definito questo atto un “ennesimo insulto intimidatorio”.

L’europarlamentare, che ha spesso avversato l’islamizzazione in Italia, continua la sua attività politica senza paura. Ha già affrontato episodi simili, tra cui scritte minacciose in Bovisa e insulti pesanti da un trapper, Melons, che l’ha accusata di affiliarsi all’estrema destra. In risposta, Sardone ha sottolineato il coraggio delle donne nel portare avanti battaglie su temi come sicurezza e immigrazione.

Dal 2019, Sardone è eurodeputata ed è ritenuta una figura emergente all’interno della Lega, sostenuta da Matteo Salvini nel ruolo di vicesegretaria, posizione che condivide con il generale Roberto Vannacci. Sposata con Davide Caparini, consigliere regionale della Lega, ha iniziato la carriera politica in Forza Italia, per poi unirsi alla Lega. Recentemente ha pubblicato il libro “Mai sottomessi – Cronache di un’Europa islamizzata”.

Fonte: www.virgilio.it